© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nel corso del suo intervento a margine dell'Assemblea di Lega, il presidente del Genoa Enrico Preziosi ha parlato anche delle polemiche sull'utilizzo del VAR e dell'operato di Abisso ieri sera in Fiorentina-Inter: "Ieri mi è sembrato tutto strano, soprattutto che dopo la chiamata del VAR Abisso abbia confermato il rigore. Forse non ha visto nella maniera giusta e questo vuol dire che il sistema va ripensato. Io penso che dal momento in cui interviene il VAR ci debba essere qualcuno di diverso dall'arbitro a giudicare. Preoccupazione? Non ce n'è, non credo Abisso volesse fare un errore così grossolano. Il problema è che quando interviene il VAR evidentemente c'è un dubbio. Se l'arbitro sbaglia si dice che non è rigore, non si manda a rivederlo".