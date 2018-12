Preziosi: "Piatek futura plusvalenza. Lapadula? Non un grande giocatore"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nel corso della lunga intervista rilasciata al Corriere dello Sport, il presidente del Genoa Enrico Preziosi ha parlato anche del futuro di Krzysztof Piatek: "Sarà la plusvalenza più goduriosa? Spero proprio di sì. Il problema di Piatek non è quanto mi offriranno, ma i 3 milioni che mi chiederà lui d’ingaggio. Lapadula la più grossa delusione? L’ho pagato 15 milioni. Non è un grandissimo giocatore, ma confido ancora in lui"