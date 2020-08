Preziosi prepara l'ennesima rivoluzione: passo indietro, chiavi del club a Faggiano

Enrico Preziosi, presidente del Genoa, dopo la salvezza del club ha deciso di far gestire la società a un uomo forte restano di fatto solo patron della società. Già comunicato l'addio a Francesco Marroccu: le strade si separeranno e Preziosi ha scelto poi Daniele Faggiano per affidargli le sorti del club.

Faggiano uomo forte al comando La proposta è arrivata negli scorsi giorni e tutto lascia presupporre che sarà addio dal Parma. In caso di accordo totale e di nero su bianco che ancora non c'è, sarà lui a scegliere l'allenatore con Fabio Liverani confermato in pole position. Il tecnico, già in rossoblù, è ora al Lecce ma è da capire se i salentini del nuovo uomo mercato Pantaleo Corvino riusciranno a trattenerlo. In ogni caso sembra ai titoli di coda l'avventura di Davide Nicola.