Preziosi: "Se vogliono il Genoa facciano come Commisso. Servono i soldi veri..."

Enrico Preziosi, presidente del Genoa, ha parlato della possibilità di cessione del club rilasciando alcune battute alla Gazzetta dello Sport: "La società è in vendita da tre anni, ma nonostante ci sia sempre qualche persona interessata, non ho mai visto i soldi veri". Gli ultimi che si sono palesati fanno capo alla Gestio Capital di Matteo Manfredi, ma dopo i primi contatti, l'operazione è saltata e non per una questione di soldi ma perché la trattativa è stata subito pubblicizzata mezzo stampa: "Non ho mai visto andare a buon fine delle trattative fatte uscire prima sui giornali. Li ho sfidati a rendere noti i numeri della loro offerta, per far capire alla gente quelli che dovrebbero essere i loro investimenti". La conclusione rimanda a un esempio relativo a un altro club di A che ha cambiato recentemente proprietà, ovvero la Fiorentina: "Non vedo l'ora che si presenti un compratore affidabile. Se la tifoseria pensa che io non voglio vendere si sbaglia. Non servono soldi per il sottoscritto ma che venga riconosciuto il giusto valore alla società. Commisso in tre mesi di trattativa silenziosa ha comprato il club viola. Quando ci sono i soldi veri... Servono interlocutori che non vogliano usare il Genoa per farsi pubblicità".