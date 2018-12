Preziosi: "Var arma impropria. La Roma ha vinto per l'ordine pubblico"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Enrico Preziosi, presidente del Genoa, ha parlato a margine della sconfitta contro la Roma: "Dovevano vincere i giallorossi, non c'è niente da fare. Questa è l'unica verità possibile, non si può andare avanti così - riporta La Gazzetta dello Sport - A Roma c'era un clima da contestazione e il vero problema era l'ordine pubblico. Dobbiamo cambiare tutto, anche le persone. C'è stata solo malafede, un arbitro non può rifiutarsi di andare a controllare se c'è un fallo in area. Pandev è stato spinto chiaramente alle spalle mentre stava per colpire la palla. Questa è una vergogna vera. Con Di Bello la Roma ha vinto 10 partite su 10, noi invece ne abbiamo perse 9 su 10. All'Olimpico è arrivato il Genoa e con lui ad arbitrare ha risolto i suoi problemi. A questo punto sul Var non si può dire altro che sia un'arma impropria. Decidano ciò che vogliono ma è impossibile continuare a tacere. E' un sistema sbagliato, così non si può andare avanti. Abbiamo bisogno di punti, ma se non ci permettono di farli...".