Prima a sorpresa: vincendo, lo Shakhtar può mettere una pressione pazzesca a Inter e Real

La prima che non ti aspetti. E che rischia di rimanere tale, mettendo ulteriore pressione a due grandissime del calcio europeo. È lo Shakhtar Donetsk, ormai molto più che la rivelazione di questa Champions League. Termine non adatto, perché gli ucraini sono una certezza del pallone continentale da anni, ma questo ruolo, nel girone con Inter e Real Madrid, non tutti se l'aspettavano. Corsari al Bernabeu, a punti (uno) anche contro i nerazzurri in casa, i ragazzi di Luis Castro viaggiano in Germania e sognano. Battere il Borussia Mönchengladbach significherebbe andare a 7 punti nel gruppo B. Molto acceso, va detto. Ma, oltre a mettere (quasi) al sicuro almeno l'Europa League, così facendo i minatori arancio-neri metterebbero una pressione pazzesca a Real e Inter, costrette ad accelerare per non rischiare a -5 dalla vetta. Tanto più che Zidane e Conte scenderanno in campo sapendo già il risultato della gara in programma alle 18,55.