Prima chiamata coi big della Juventus: chi è Wesley, Gasolina dal Flamengo

Prima chiamata coi big della Juventus per Wesley da Retirolandia, terzino detro brasiliano classe 2000, nella lista di Maurizio Sarri per la gara di Tim Cup contro il Milan. Scuola Flamengo, arrivato all'Hellas Verona via Juventus, il giocatore della scuderia di Mino Raiola ha giocato due gare con l'Under 23 in Serie C negli ultimi giorni. Scoperto in terra brasiliana dal chief scout bianconero Matteo Tognozzi, è arrivato in Italia e a Verona anche per il suo status di extracomunitario. Nato e cresciuto nella cantera del club rubionegro, è passato dall'Under 15 all'Under 17 brasiliana giocando anche il Sudamericano di categoria. Terzino di grande spinta e tecnica, ha già convinto Sarri. Che lo chiama coi big per la prima volta pronto a mettere 'Gasolina' (è il soprannome del giocatore) nel motore.