Prima Correa, poi Caicedo: le gerarchie dal dischetto vanno rispettate

Sono fatte apposta, le gerarchie. Sanciscono un ordine da rispettare. Ma nella Lazio questo spesso non accade. O meglio, restringiamo in campo per non creare malintesi, perché si sta facendo riferimento soltanto ai calci di rigore. Tre settimane fa a Bologna, ieri a Firenze. Sempre all’ultimo minuto di gioco. Tre settimane fa Correa, ieri Caicedo: due tiratori diversi, stesso esito con la palla che non entra in rete. Se al “Dall’Ara” l’errore dell’argentino è stato pesante e avrebbe potuto dare 2 punti in più ai biancocelesti, quello di ieri conta poco visto l’1-2 finale del “Franchi”. È il principio però che è sbagliato: una volta può succedere, due no.

Il rigorista della Lazio è Immobile: con l’aquila sul petto ne ha segnati 22. Gli ultimi 2, pesantissimi, sabato scorso con l’Atalanta. A Bologna non era in campo quando Acerbi è stato messo giù da Palacio. Da gerarchia, sarebbe toccato a Luis Alberto. Invece sul dischetto si è presentato Correa, desideroso di dedicare il gol alla nonna appena scomparsa, ma la traversa gli ha negato questa soddisfazione. “Se la sentiva e si è preso la responsabilità. Ha sbagliato, capita, ma era uno dei rigoristi”, ha spiegato lo scorso 6 ottobre Inzaghi. Ieri Immobile era in campo, ma il penalty al 95’ l’ha tirato Caicedo: sinistro a incrociare parato da Dragowski. Immobile è rientrato negli spogliatoi un po’ amareggiato, l’impressione è che avesse voluto calciarlo il rigore per consolidare il primato nella classifica marcatori (10 gol su 9 gare in A). Inzaghi poi ha provato a gettare acqua sul fuoco per spegnere ogni polemica. “’Anche lui ha detto che era giusto che lo calciasse Caicedo. - ha detto a Sky - Felipe è sempre disponibile, se lo meritava. Anche lui è un rigorista, si ferma sempre a calciarli a fine allenamento“.

Se fosse stato decisivo, la certezza è che la palla l’avrebbe presa Ciro. Su questo non ci piove, anche se va detto che l'ecuadoriano e l'argentino sono due ottimi giocatori in grado di segnare un tiro dagli undici metri. Ma le gerarchie vanno rispettate sempre, anche al 95’. Perché per raggiungere traguardi prestigiosi, vanno curati tutti i dettagli. La Lazio poi lo sa bene, avendo perso due volte negli ultimi anni per differenza reti l'accesso in Champions. Che rimane l’obiettivo stagionale, alimentato dalla grande prestazione e dal successo di Firenze. Una vittoria non scontata, in un campo ostico, che dà fiducia, coraggio e speranza a tutto il mondo laziale.