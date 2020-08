Prima gara stagionale in Champions dove Lewandowski non segna: l'ironia del Bayern

Quando Robert Lewandowski non segna è sempre una notizia. Questa sera l'attaccante polacco non ha gonfiato la rete ma il suo Bayern Monaco ha conquistato la sesta Champions League superando 1-0 il PSG con rete di Coman. Il club bavarese ha voluto scherzare su questa statistica postando su Twitter: "Prima partita in Champions League dove Lewandowski non ha segnato in questa stagione. Chiedigli se gli importa".