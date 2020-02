Prima gioia per Adekanye, Immobile-Caicedo show: i voti di TMW

© foto di www.imagephotoagency.it

Lazio-SPAL 5-1 (3’ e 29’ Immobile, 16’ e 38’ Caicedo, 58’ Adekanye, 65’ Missiroli)

Strakosha 6 - Spettatore non pagante nel primo tempo, così come nella ripresa. Sul tiro di Missiroli che vale il definitivo 1-5 può fare infatti ben poco.

Bastos 6,5 - Sostituisce Luiz Felipe senza correre troppi rischi. Prova positiva, va pure vicino a un eurogol nella ripresa.

Acerbi 6 - Dietro ha davvero poco da fare. Così, non rinuncia ogni tanto a lanciarsi in avanti per provare a prendere parte alla fiera del gol biancoceleste. Non bene, però, sull’1-5 di Missiroli.

Radu 6 - Contro Floccari e Di Francesco non ha molto di che preoccuparsi, anche se sul gol della SPAL si abbassa un po’ troppo senza intervenire (Dal 71’ Vavro 6 - Entra e si piazza al centro della linea a tre, sicuro e concentrato).

Lazzari 7,5 - Sfiora il gol dell’ex al 17’, quando colpisce un palo clamoroso che porta poi al 2-0 di Caicedo. Per il resto, è il solito motorino sull’out di destra e confeziona un assist al bacio per il giovane Adekanye. Instancabile.

Milinkovic-Savic 6,5 - Il meno appariscente nel centrocampo della Lazio, anche se in realtà offre una prova completa. A tutto campo, gigante.

Leiva 6,5 - Padrone del centrocampo. Dialoga coi compagni abbinando le solite quantità e qualità, oltre a giocare spesso a un tocco per far ripartire immediatamente l'azione.

Luis Alberto 7 - Un passaggio illuminante per Lazzari prima del raddoppio laziale, con tante giocate a effetto e i giusti ritmi per dirigere la manovra dei compagni.

Lulic 6,5 - Puntuale la sua torre per Immobile in occasione dell'1-0, spinge e contiene bene sulla fascia sinistra della Lazio annullando la pericolosità di Strefezza (Dal 62’ Jony 6 - Un paio di discese interessanti, ma la partita era ormai già chiusa).

Caicedo 7,5 - Sostituisce l’infortunato Correa dal 1’ e timbra il cartellino per la quinta e la sesta volta in questa stagione. Tutt’altro che una riserva, da considerarsi un titolarissimo (Dal 48’ Adekanye 7 - Entra in campo con la voglia di spaccare il mondo e, dopo dieci minuti, trova meritatamente la sua prima gioia in Serie A).

Immobile 8,5 - Ci mette tre minuti a segnare il suo 24° centro in campionato, poi firma il 25° con un pallonetto capolavoro. Senza dimenticare l’assist per il poker di Caicedo. Sono 124, così, le sue reti nelle ultime dieci stagioni di Serie A: nessuno ha fatto meglio nella storia. E ci sarà pure un perché...