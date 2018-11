Prima gli auguri, poi l'esonero: compleanno amaro per Andreazzoli

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Prima gli auguri, poi l'esonero: compleanno amaro per Aurelio Andreazzoli. Quattro minuti dopo la mezzanotte, infatti, l'Empoli ha fatto via Twitter gli auguri al tecnico, che oggi festeggia i 65 anni. Un'ora fa, però, sempre la società toscana ha dato il benservito allo stesso Andreazzoli, esonerato nel giorno del suo compleanno in favore di Iachini. Non proprio il tempismo migliore.