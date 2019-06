© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Con il Benevento all'assalto di Filippo Inzaghi sembra ridotta a una lotta tra due candidati la sfida per la panchina dell'Hellas Verona. La conferma di Alfredo Aglietti, che ha conquistato la promozione, resta una possibilità. Lo ha confermato ieri il presidente del club scaligero, Maurizio Setti, in una lunga intervista. Però in pole position ci sarebbe Ivan Juric, ex Genoa e Crotone, apprezzato e stimato pure dalla SPAL che però dovrebbe ripartire da Leonardo Semplici. Chiaro, se poi Aurelio Andreazzoli ora all'Empoli, non dovesse trovare la quadra col Genoa, ecco che si spalancherebbero le porte di Genova per Semplici e che la società estense libererebbe il posto per Juric. Che per adesso resta il candidato forte all'Hellas, con Setti che all'inizio della prossima settimana vorrebbe chiudere la questione.