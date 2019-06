© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tuttosport oggi in edicola fa il punto sui terzini della Juventus. Dopo l'uscita di Joao Cancelo, per il quale il passaggio al Manchester City sembra questione di dettagli da limare, partirà l'assalto all'erede. Il nome in salita è quello di Kieran Trippier del Tottenham, valutato circa 40 milioni di euro. Tra i nomi anche Cristiano Piccini, classe '92 del Valencia, per il quale la società spagnola ne chiede circa 25. Non stuzzica troppo invece l'ipotesi Danilo dei Citizens.