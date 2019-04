Prima la Champions, poi vertice Inter-Spalletti. Solo Conte può insidiarlo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nelle ultime quattro giornate di campionato, dentro le quali l'Inter dovrà guadagnarsi al più presto il pass per la prossima edizione della Champions League, Luciano Spalletti si gioca il proprio futuro, con la ferma convinzione che un terzo posto vorrebbe dire la conferma quasi automatica.

Difficile - sottlinea La Gazzetta dello Sport - dire infatti addio a un allenatore che ha migliorato la posizione in classifica della squada rispetto alla scorsa stagione, quello stesso tecnico che è forte di un contratto fino al 2021 rinnovato la scorsa estate. In più, come si è detto più volte, la separazione costerebbe al club milanese qualcosa come 25 milioni di euro lordi.

Una volta raggiunta la qualificazione alla Champions, poi, è giusto pensare a un vertice tra i dirigenti e l’allenatore per chiarire quanto accaduto lunga tutta la stagione, non solo in termini di risultati. E per valutare anche i pensieri di Spalletti sul futuro. La verità però è che ad oggi c’è solo un nome che potrebbe cambiare le carte in tavola e allontanare Spalletti dall’Inter: Antonio Conte, sul quale si è mossa con decisione la Roma.