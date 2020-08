Prima la finale di Champions, poi il futuro. Thiago Silva: "Voglio chiudere qui in Europa"

Voglio finire la mia carriera in Europa. Sarà in un altro club, ma il mio cuore rimarrà per sempre al PSG". Parla così Thiago Silva, a RMC, dopo la vittoria dei parigini in Champions contro il Lipsia. "Non è stato per niente facile, ci sono stati momenti difficili, ma oggi meritiamo di essere in finale di Champions. Sono molto contento della mia squadra e di come ci siamo comportati oggi".