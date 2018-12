Prima la panchina, poi impatto positivo: Spalletti aspetta il miglior Perisic

© foto di PHOTOVIEWS

Tre mesi e mezzo senza gol e prestazioni non all'altezza di quelle offerte in passato. L'anno del Mondiale è sempre particolare per chi ha la fortuna di potervi partecipare, e Ivan Perisic non rappresenta un'eccezione. L'esterno croato, grande protagonista in Russia con la sua Nazionale, trascinata al secondo posto finale, non è ancora riuscito a incidere con la maglia dell'Inter in questo avvio di stagione.

Nonostante il calo di rendimento e qualche critica, Luciano Spalletti difficilmente rinuncia all'ex Borussia Dortmund, che è elemento imprescindibile nello scacchiere tattico della sua Inter. Stasera, però, Perisic è rimasto in panchina: i tanti impegni ravvicinati e la partita dispendiosa sul piano fisico e mentale contro il PSV disputata martedì scorso hanno portato il mister toscano a preferire Keita dal primo minuto. Ivan Il Terribile è entrato nella ripresa ed è stato una sorta di talismano scaccia-paura, perché poco dopo i nerazzurri hanno sbloccato il match con il rigore trasformato da Icardi. Poi ha contribuito a mantenere il prezioso vantaggio con un paio di importanti ripiegamenti difensivi. L'atteggiamento giusto, che di sicuro è piaciuto a Spalletti e che fa ben sperare in vista dei prossimi impegni ravvicinati.