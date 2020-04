Prima la Pellegrini di Cristiano Ronaldo: allenamenti dal 18. Calciatori soli al parco

Il calcio resta sospeso con gli allenamenti che potranno prendere il via dal 18 maggio. Prima Federico Pellegrini di Cristiano Ronaldo, prima Filippo Tortu di Romelu Lukaku, spiega Il Corriere della Sera: da lunedì prossimo, infatti, sono consentite le sedute di lavoro solo agli atleti delle discipline sportive individuali. I calciatori potrebbero correre in un parco cittadino ma è impensabile che succeda e non solo per motivi di sicurezza.