Prima la salvezza poi il futuro: Perin, il patrimonio del Genoa

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Fascia di capitano al braccio. Cuore da Grifone che batte dentro il petto. Il filo rosso, o meglio rossoblu, che unisce Mattia Perin al Genoa è legato a doppia mandata. Sebbene l'estremo difensore sia nato a Latina, i dieci anni passati all'ombra della Lanterna hanno fatto sì che il ragazzo sia un genovese d'adozione. Il cammino nelle giovanili, poi il debutto in prima squadra, poi i prestiti a Padova e Pescara, infine il ritorno in rossoblu per un ruolo che dal 2013 non ha più abbandonato. Tante soddisfazioni e tante parate decisive con diversi rumors di mercato che sono arrivati ad ogni sessione di trattative. Gli infortuni ne hanno minato un po' la carriera ma la sua grande forza di volontà ha fatto sì che ad ogni colpo che la sfortuna gli ha inflitto il ragazzo ha sempre risposto alla grande tornando di fatto più forte di prima. Con l'inizio della stagione mister Ivan Juric gli ha consegnato la fascia da capitano. Urla, incitamenti e anche richiami ai compagni arrivano dalla porta, per un ragazzo che è diventato uomo con la maglia del club più antico d'Italia addosso e che ha saputo trascinare il gruppo come solo un elemento cardine sa fare. Non si sa se questo sarà l'ultimo anno al Genoa per lui.

Le voci di mercato sono sempre più insistente ma il direttore generale Giorgio Perinetti in ogni sua intervista ha sempre ribadito che la volontà della società sarebbe quella di trattenere un portiere certamente fra i migliori in Italia. Tutto ciò però diventerebbe poco possibile se a richiedere il ragazzo fosse una big del nostro campionato. Si è parlato di lui in ottica Napoli, che a fine anno saluterà Reina, e di Roma, in caso di cessione di Alisson. Trattative vere e proprie non ce ne sono, queste sono soltanto delle voci che riguardano uno dei prospetti più interessanti del nostro calcio e della società rossoblu in particolare, concetto ribadito spesso anche dallo stesso dg rossoblu. Il rinnovo però continua a tardare e il futuro resta sempre più incerto. Prima del mercato però c'è un campionato da concludere e una barca da condurre in porto, anche se i 31 punti in classifica sono confortanti. E per far questo il Genoa deve puntare sul proprio asso. Sul proprio numero uno. Su Mattia Perin, un ragazzo di Latina con il Grifone sotto la pelle.