Prima le parole, poi i fatti: Dybala verso il rinnovo, anche grazie a una ripresa super

Fatti, dopo le parole. Paulo Dybala, a inizio giugno, ha chiesto delle risposte chiare. "Rinnovo? Dipende dalla Juve". Tra le righe, l'indicazione era abbastanza palese: lui c'era e c'è, a determinate condizioni. Quali? Essere la stella dei bianconeri del futuro. Col 10 sulla schiena, ma non solo: un contratto da top player in tasca. In tutti i sensi: si è discusso molto delle cifre e del possibile ingaggio, ma forse più di quelle conta lo status. Finché c'è Cristiano Ronaldo, è ovvio, nessuno tranne lui, nemmeno l'argentino, può essere davvero la stella dello spogliatoio. Ma il fantasista di Laguna Larga, in un post CR7 che prima o poi arriverà, è l'erede designato. Nelle sue intenzioni, ma forse anche della Juventus.

Una ripresa sprint. Toccato in via diretta dal Covid-19, la Joya non sembra averne risentito. Anzi. Ha trovato il gol in tutte le gare di campionato fin qui giocate dopo il riavvio del campionato, ed è stato quasi sempre il migliore in campo della Vecchia Signora. Un netto cambio di passo rispetto alla prima parte della Serie A (7 gol in 24 partite fino allo stop), in una stagione comunque in crescendo rispetto all'ultima con Allegri. E la svolta verso la fumata bianca, arrivata mentre si discute se il 10 della Juve sia o meno il miglior giocatore del nostro calcio, non può essere un caso.