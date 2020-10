Prima Rafael, poi Audero: Serie A unico top campionato d'Europa con già due assist dei portieri

La Sampdoria festeggia i suoi primi punti stagionali, ringraziando Valerio Verre, ma anche Emil Audero. E non per una parata salva-risultato, ma piuttosto per l'assist che ha portato al gol che ha deciso la partita del Franchi all'82'. La Serie A è così l'unica lega nei top-5 campionati europei a contare già due assist dei portieri in questa stagione: Rafael dello Spezia contro l'Udinese e proprio Audero della Samp contro la Fiorentina.