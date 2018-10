Prima Rafinha e poi Jordi Alba: Inter al tappeto al Camp Nou

© foto di www.imagephotoagency.it

Un gol nel primo tempo e uno nella ripresa per una sconfitta che però non complica poi così tanto il cammino dell’Inter nel Gruppo B di Champions League. A decidere la sfida sono stati Rafinha prima e Jordi Alba poi, che non hanno fatto pesare l’assenza di Lionel Messi.

BARCELLONA MEGLIO DELL’INTER NEL PRIMO TEMPO - Gol di Rafinha e non solo nei primi 45’. Splendido l’assist di Suarez per l’ex di turno che ha battuto l’incolpevole Handanovic con un sinistro al volo da due passi. Impietoso il dato del possesso palla con i blaugrana che hanno chiuso con il 74%.

FUORI CANDREVA DENTRO POLITANO - Subito un cambio per Luciano Spalletti che ha lasciato negli spogliatoi un impalpabile Antonio Candreva mandando in campo Matteo Politano e l’ex Sassuolo ha dato subito la scossa alla squadra nel giro di due minuti. Al 50’ tiro cross dalla destra che per poco non sorprende Tre Stegen, bravo però a deviare in calcio d’angolo. Al 52’ splendido colpo di tacco di Mauro Icardi da dentro l’area per lo stesso numero 16 che di prima intenzione ha scagliato un tiro potentissimo ma troppo alto.

HANDANOVIC PRONTO - Doppia occasione per il Barcellona: azione personale di Suarez che arriva al tiro con il mancino ma è bravo Handanovic a farsi trovare pronto. Molto più difficile il secondo intervento del portiere sloveno che ha chiuso con i piedi un tiro di Lenglet smarcato da un errato disimpegno di Asamoah. I blaugrana hanno poi continuato ad attaccare, andando vicino al raddoppio anche su punizione con lo stesso Suarez. Al 26’ altra occasione per i padroni di casa e questa volta è la traversa a dire di no a Coutinho che da dentro l’area ha colpito a botta sicura con il destro trovando però solo il legno.

RADDOPPIO DEL BARCELLONA - All’83’ arriva il gol che chiude la partita. Splendido pallone filtrante di Rakitic per Jordi Alba che supera in velocità Skriniar e resiste anche fisicamente allo slovacco, prima di battere Handanovic con un diagonale di sinistro.

SCONFITTA CHE NON COMPLICA I PIANI - Nonostante la sconfitta al Camp Nou l’Inter resta al secondo posto nel girone di Champions e grazie al pareggio tra PSV e Tottenham ha ancora 5 punti di vantaggio su entrambe. A San Siro contro il Barcellona servirà però un’altra squadra rispetto a quella vista in campo stasera. La qualificazione resta comunque più che alla portata.