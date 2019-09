Prima risposta di Buffon agli scettici. Gigi sarà utile anche da dodicesimo

© foto di www.imagephotoagency.it

Juventus-Hellas Verona 2-1 (21' Veloso, 31' Ramsey, 49' Ronaldo)

Il primo scroscio di applausi è arrivato dopo 4 minuti e 6 secondi. Un'uscita bassa come tante in carriera, su cross di Amrabat. Ma tanto è bastato al pubblico dell'Allianz Stadium per dare il proprio bentornato a Gigi Buffon, il vecchio capitano di mille battaglie tornato alla base dopo i mesi francesi all'ombra della Tour Eiffel con l'obiettivo di battere il record di presenze di Paolo Maldini. Ma mica solo quello, intendiamoci. Perché Buffon non è certamente tornato solo per completare i suoi infiniti record. Il classe '78 sentiva di poter dare ancora qualcosa alla causa bianconera, non fosse altro per una questione di personalità, soprattutto in Champions. E oggi, dopo gli assaggi estivi, ecco l'esordio in maglia bianconera in gare ufficiali.

Una prova convincente, quella vista contro l'arrembante Hellas Verona, che ha certificato quello che tanti (ma non tutti) già sapevano: Gigi Buffon, questo Gigi Buffon, può ancora dare tanto alla Juventus. Il suo stare in campo e interpretare il ruolo nessuno lo ha mai messo in discussione, ma gli anni passano e per qualcuno 41 anni abbondanti erano troppi per giocare a questo livello. E lui, Buffon, ha risposto come meglio sa fare: parando. I cross a tagliare l'area nel primo tempo, i tiri pericolosi di Veloso, Zaccagni e Lazovic nella ripresa. E se la Juventus è tornata alla vittoria in campionato, una parte di merito è anche del suo numero 77 (o dodici, scegliete voi).