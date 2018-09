Prima Vecino, poi Brozovic: la settimana della possibile svolta dell'Inter

© foto di www.imagephotoagency.it

Una settimana iniziata malissimo con la brutta sconfitta rimediata in casa contro il Parma si è conclusa incredibilmente nel migliore dei modi, tanto da essere indicata da molti come la settimana della possibile svolta per l’Inter. Dopo la bella vittoria in Champions League contro il Tottenham, decisa dal gol di Matias Vecino, a Marassi contro la Sampdoria è toccato a Marcelo Brozovic regalare ai nerazzurri un successo importante e meritato. Una vittoria che muove la classifica, che rilancia la formazione meneghina verso i piani più alti della classifica dopo un avvio di campionato da dimenticare, troppo brutto per essere vero.

Non è stata comunque una partita facile per la formazione di Luciano Spalletti, come non lo era stato contro gli Spurs. Per ben due volte il VAR aveva strozzato in gola l’esultanza nerazzurra, annullando prima la rete messa a segno da Nainggolan e poi quella realizzata da Asamoah. Sembrava una partita stregata, segnata anche dallo spavento della rete di Defrel, annullata poi giustamente per posizione di fuorigioco.

La classifica è ancora lontana da come ci si aspettava che fosse a questo punto della stagione, soprattutto perché il calendario non è stato poi così complicato. Adesso l’Inter è attesa da due gare a San Siro, dove ancora non è riuscita a vincere, contro Fiorentina e Cagliari. Soprattutto quella contro i viola spaventa non poco, visto il grande avvio di stagione della formazione allenata dall’ex Stefano Pioli. Ma i nerazzurri ora non possono più permettersi di fermarsi. E la svolta tanto attesa è forse finalmente arrivata.