Prima vittoria in Champions da allenatore per Pirlo: "Solidi e compatti. Morata preso per questo"

La Juve parte con il piede giusto in Champions League. I bianconeri vincono 2-0 a Kiev grazie alla doppietta realizzata nella ripresa da Alvaro Morata. Ai microfoni di Juventus Tv, mister Andrea Pirlo ha commentato la partita: "È stata una vittoria solida, avevamo bisogno di giocare una partita compatta. Abbiamo trovato una migliore condizione fisica e mentale e abbiamo colto un successo che aiuta per il prosieguo della stagione. Dovevamo avere pazienza e sfruttare meglio alcune occasioni nel primo tempo, nel secondo siamo stati bravi a sbloccare subito. Era importante vincere, come ho detto durante l'intervallo, e siamo stati bravi a segnare subito. Abbiamo sofferto un po' solo nel finale, ma è normale".

Morata può essere un valore aggiunto?

"Lo abbiamo preso per questo. Lo conoscevo come giocatore giovane, ora è tornato da uomo e sappiamo il suo valore. Lo abbiamo riportato qui per fare gol e darci un certo tipo di soluzioni di gioco. Ha bisogno di giocare e trovare una condizione ottimale".

Come giudica la prova dei centrocampisti e dei difensori?

"Siamo stati compatti, giocando con le linee strette. Avevamo chiesto di non far passare la palla tra le linee, sono stati tutti bravi. Dispiace per Giorgio Chiellini, Demiral ha fatto bene".

Cosa vi siete detti con Lucescu?

"Mi ha chiesto di vincere contro gli ungheresi".