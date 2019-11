Prima Zaniolo poi Napoli ma la sfortuna blocca gli azzurri: 1-0 Roma al 45'

© foto di Insidefoto/Image Sport

1-0 all'intervallo tra Roma e Napoli all'Olimpico. A decidere la sfida, fino a questo momento, lo splendido gol di Zaniolo. Sfortunato il Napoli nel finale con una traversa e un palo colpiti nel giro di cinque secondi.

SUBITO RITMI ALTI - Prima occasione per la Roma al dodicesimo minuto con Mancini che ha servito Pastore all'interno dell'area di rigore con uno splendido pallone che l'argentino non è riuscito a girare verso la porta a causa della copertura di Manolas. Pressing altissimo per la Roma nei primi minuti con i giallorossi partiti a ritmi molto alti.

ANCORA ZANIOLO, ERRORE KOLAROV - Al diciannovesimo Roma in vantaggio. Lancio dalla trequarti di Veretout per Spinazzola, con Mario Rui colpevolmente in ritardo. Cross all'0indietro dell'esterno giallorosso per Zaniolo che ha stoppato la palla in area e ha poi scaraventato la palla all'incrocio dei pali alla sinistra di un incolpevole Meret. Al 25' calcio di rigore per la Roma. Fallo di mano di Callejon visto da Rocchi dopo un consulto con il VAR, ma kolarov dal dischetto si è fatto ipnotizzare da Meret, bravo a parare.

REAZIONE NAPOLI - Dopo il penalty fallito da Kolarov il Napoli ha iniziato a crederci con più insistenza con Di Lorenzo vicino al gol con un colpo di testa salvato sulla linea da Smalling con un vero e proprio miracolo al 29'. Un minuto dopo grandissima conclusione di Insigne che ha dato l'illusione ottica del col e poco dopo, al 33', è stato invece Milik a sfiorare il pareggio con un destro che è finito a lato. Infine altra occasione del capitano azzurro, ancora da fuori area, ma Pau Lopez si è fatto trovare pronto.

TRAVERSA E PALO - Clamorosa doppia occasione per il Napoli al 41'. Cross di Mertens dalla sinistra, colpo di testa di Milik e palla che si è infranta sulla traversa. Sul proseguimento dell'azione palla fuori e destro al volo di Zielinski che si è stampato sul palo. Sfortunatissimi gli azzurri che nella seconda parte del primo tempo sono stati certamente più pericolosi e avrebbero probabilmente meritato il pareggio.