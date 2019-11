Primavera 1, Atalanta e Juventus calano il poker. Occhi su Lazio-Roma

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nella 9ª giornata del Campionato Primavera 1 - apertasi con i successi casalinghi, entrambi per 4-1, dell'Atalanta e della Juventus rispettivamente contro il Napoli ed il Chievo - va in scena il derby della Capitale tra la Lazio di Leonardo Menichini, a secco di punti dal 29 settembre (Lazio-Empoli 0-0), e la Roma di Alberto De Rossi, in striscia positiva da cinque turni (4 vittorie consecutive ed un 1 pareggio).

Altro derby, seppur dai toni minori, quello tra l'Empoli di Antonio Buscè - attualmente all'ultimo posto in classifica - e la Fiorentina di Emiliano Bigica. I viola, che non vincono dal 28 settembre (Fiorentina-Roma 3-0), cercano punti importanti per rilanciarsi in zona play-off, così come il Torino ed il Sassuolo, impegnate rispettivamente fuori casa contro l'Inter ed in casa con la Samp, vogliono smuovere la loro classifica per tirarsi fuori dalla zona play-out.

Il quadro delle gare di giornata si conclude, poi, con il big match tra Cagliari e Bologna, seconda e sesta forza del campionato a confronto, in programma domenica e con il posticipo del lunedì tra il Genoa ed il Pescara.

Campionato Primavera 1 TIM

Girone Unico

9ª Giornata

Venerdì 22 Novembre 2019

Ore 14:30 - Atalanta-Napoli 4-1

Ore 16:30 - Juventus-Chievo Verona 4-1

Sabato 23 Novembre 2019

Ore 11:00 - Lazio-Roma

Ore 13:00 - Inter-Torino

Ore 14:30 - Empoli-Fiorentina

Ore 14:30 - Sassuolo-Sampdoria

Domenica 24 Novembre 2019

Ore 10:00 - Cagliari-Bologna

Lunedì 25 Novembre 2019

Ore 14:30 - Genoa-Pescara

Classifica: Atalanta* 22, Cagliari 19, Genoa* 16, Roma 16, Inter** 12, Bologna* 12, Juventus 12, Fiorentina 10, Sampdoria* 9, Chievo Verona 8, Pescara 7, Torino 7, Sassuolo 7, Lazio 7, Napoli 6, Empoli* 6.

**due partite in meno

*una partita in meno