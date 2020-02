vedi letture

Primavera 1, Atalanta impegnata a Pescara. Big match tra Juve ed Inter

La 19ª giornata del Campionato Primavera 1 prenderà il via alle ore 11:00 con ben tre partite: la prima, dove il Bologna di Emanuele Troise (due vittorie consecutive per i rossoblù) ospita la Roma di Alberto De Rossi; la seconda, dove la Fiorentina di Emiliano Bigica (in serie negativa da due incontri) farà gli onori di casa al Torino; la terze, dove il Sassuolo di Francesco Turrini affronta, in casa, il Cagliari di Max Canzi, che cerca il sesto risultato utile consecutivo.

Il programma degli incontri del sabato prosegue, poi, con la capolista, l'Atalanta di Massimo Brambilla, impegnata fuori casa contro il Pescara di Antonio Di Battista e con il big match tra la Juventus di Lamberto Zauli, 4ª in classifica, e l'Inter di Armando Madonna, al 3° posto e serie positiva di risultati da cinque turni.

Chiudono il quadro di giornata il posticipo domenicale Genoa-Chievo (rossoblù a caccia di punti in chiave play-off e gialloblù in cerca di punti salvezza) e quelli del lunedì con la Lazio di Leonardo Menichini che sfida la Sampdoria di Marcello Cottafava (biancocelesti reduci da due vittorie di fila e blucerchiati in serie positiva di risultati da otto partite) e con il Napoli di Giuseppe Angelini che affronta l'Empoli di Antonio Buscè (entrambe le formazioni azzurre arrivano a questa partita dopo due sconfitte consecutive).

Campionato Primavera 1 TIM 2019/2020

Girone Unico

19ª Giornata

Sabato 15 Febbraio 2020

Ore 11:00 - Bologna-Roma

Ore 11:00 - Fiorentina-Torino

Ore 11:00 - Sassuolo-Cagliari

Ore 12:00 - Pescara-Atalanta

Ore 13:00 - Juventus-Inter

Domenica 16 Febbraio 2020

Ore 12:00 - Genoa-Chievo Verona

Lunedì 17 Febbraio 2020

Ore 13:00 - Lazio-Sampdoria

Ore 15:00 - Napoli-Empoli

Classifica: Atalanta 45, Cagliari 39, Inter 34, Juventus 31, Roma 30, Sampdoria 27, Genoa 25, Sassuolo 23, Lazio 23, Empoli 23, Torino 22, Bologna 22, Fiorentina 18, Pescara 15, Napoli 12, Chievo Verona 12.