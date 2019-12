Primavera 1, il Cagliari ospita la Roma. Occhi su Atalanta-Inter

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La 13ª giornata del Campionato Primavera 1, apertasi con il pareggio 1-1 tra Sassuolo e Chievo, mette di fronte la Lazio di Leonardo Menichini e la Fiorentina di Emiliano Bigica, entrambe tornate al successo nel turno precedente. A seguire, il Pescara di Nicola Legrottaglie, forte del suo bomber Fabian Pavone (7 reti in 9 presenze), cerca importanti punti in chiave salvezza contro il Torino di Marco Sesia, reduce da quattro risultati utili consecutivi (1 vittoria e 3 pareggi), mentre la capolista Atalanta del tecnico Massimiliano Brambilla - ancora imbattuta in campionato (11 vittorie ed 1 pareggio) - ospita l'Inter del tecnico Armando Madonna che, in settimana, ha subito la clamorosa eliminazione agli ottavi di finale della Primavera TIM Cup per mano del Frosinone (Inter-Frosinone 1-2, 18 dicembre 2019).

Il sabato pomeriggio, invece, propone un'affascinante Cagliari-Roma, dove i rossoblù di Max Canzi cercheranno di riscattare il 6-1 casalingo subito in coppa contro l'Hellas (Cagliari-Hellas Verona 1-6, 18 dicembre 2019), uno sfizioso Empoli-Genoa (in caso di successo, gli azzurri di Antonio Buscè potrebbero iniziare seriamente a pensare ai ply-off) ed, infine, un interessante Juventus-Bologna, nel quale la formazione rossoblù di Emanuele Troise, qualora vincesse, aggancerebbe i bianconeri a 18 punti.

Il quadro degli incontri di giornata si conclude con il posticipo domenicale tra la Sampdoria di Marcello Cottafava ed il Napoli di Roberto Baronio che, vista la posizione di classifica delle due squadre, rappresenta un vero e proprio scontro salvezza.

Campionato Primavera 1 TIM 2019/2020

Girone Unico

13ª Giornata

Venerdì 20 Dicembre 2019

Ore 16:00 - Sassuolo-Chievo Verona 1-1

Sabato 21 Dicembre 2019

Ore 11:00 - Lazio-Fiorentina

Ore 12:00 - Pescara-Torino

Ore 13:00 - Atalanta-Inter

Ore 14:30 - Cagliari-Roma

Ore 14:30 - Empoli-Genoa

Ore 17:00 - Juventus-Bologna

Domenica 22 Dicembre 2019

Ore 10:00 - Sampdoria-Napoli

Classifica: Atalanta 34, Cagliari 28, Inter* 23, Roma 20, Genoa 20, Juventus 18, Empoli 16, Bologna 15, Fiorentina 14, Torino 13, Sassuolo 13, Lazio 13, Sampdoria 12, Pescara 11, Chievo Verona 10, Napoli 9.

*una partita in meno.