Primavera 1, il Napoli ospita l'Inter. Fiorentina-Roma al Franchi

© foto di Federico De Luca

Nella 3ª giornata del Campionato Primavera 1, che prenderà il via alle ore 11:00 con la sfida tra la Juventus e Cagliari, il Napoli del tecnico Roberto Baronio - reduce dal successo casalingo per 2-1 contro il Cosenza in Coppa Italia - ospita l'Inter del tecnico Armando Madonna che, insieme a Lazio ed Atalanta (impegnate rispettivamente contro l'Empoli in casa ed il Sassuolo in trasferta), conduce la classifica a punteggio pieno.

Situazione diametralmente opposta, invece, per il Pescara di Legrottaglie e per il Chievo di Mandelli che, contro Samp e Bologna, vanno a caccia dei primi punti in campionato mentre, in zona play-off, il Genoa - ancora imbattuto e con la miglior difesa finora (1 solo gol subito) - cerca continuità di risultati contro il Torino.

Il quadro degli incontri di giornata, infine, si conclude con il big match tra Fiorentina e Roma che, nella splendida cornice dello Stadio "Artemio Franchi" di Firenze, proveranno a riscattare le sconfitte maturate nel turno precedente.

Campionato Primavera 1 TIM Trofeo "Giacinto Facchetti" 2019/2020

Girone Unico

3ª Giornata

Sabato 28 Settembre 2019

Ore 11:00 - Juventus-Cagliari

Ore 13:00 - Napoli-Inter

Ore 15:00 - Genoa-Torino

Ore 17:00 - Fiorentina-Roma

Ore 17:00 - Sassuolo-Atalanta

Domenica 29 Settembre 2019

Ore 10:30 - Pescara-Sampdoria

Ore 17:00 - Lazio-Empoli

Lunedì 30 Settembre 2019

Ore 15:00 - Bologna-Chievo Verona

Classifica: Atalanta 6, Lazio 6, Inter 6, Genoa 4, Cagliari 4, Roma 3, Fiorentina 3, Napoli 3, Sampdoria 3, Torino 3, Bologna 3, Juventus 3, Pescara 0, Chievo Verona 0, Sassuolo 0, Empoli 0.