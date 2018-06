Primavera 1, in finale si replica: sarà ancora Inter vs Fiorentina

Fonte: dall'inviato allo stadio Ricci di Sassuolo

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sarà ancora una volta Inter contro Fiorentina in finale di Primavera 1: i nerazzurri si sono infatti guadagnati la terza finale consecutiva contro i viola (dopo quella dell'anno scorso e della Viareggio Cup) battendo di misura la Juventus a Sassuolo, per 1 a zero. Ma partiamo dall'inizio: la prima occasione della gara la crea proprio la Signora, con un missile terra-aria di Jakupovic da fermo, che costringe Pissardo a volare per la deviazione. Ma al sedicesimo la formazione di Dal Canto si fa quasi autogol: comico scivolone di Del Favero su retropassaggio innocuo a centro porta, la palla arriva fino alla linea fino a quando il portiere la calcia via. Sul prosieguo dell'azione Belkheir conclude a porta vuota di prima intenzione ma coglie solo il palo. Zaniolo ci prova un paio di volte da fuori area, ma non riesce a creare ulteriori grattacapi a Del Favero, mentre Colidio fatica a entrare in partita. Prima del tè caldo c'è spazio per un contropiede bianconero ad opera di Olivieri, fermato da un monumentale Bettella e per l'inizio dell'annunciato temporale.

Nella ripresa Vecchi corregge il tiro inserendo il senatore Rover per Belkheir: i nerazzurri vanno subito vicini al gol con Emmers, che sfrutta una dormita colossale di Serrao per inserirsi a destra e andare al tiro, di poco fuori. E' solo il preludio al gol che arriva un minuto dopo: cross al centro di Pompetti, Zaniolo stacca altissimo e insacca perentoriamente. I nerazzurri avrebbero anche la palla del bis ma Rover vanifica due contropiedi molto interessanti. La Juve si rende pericolosa con Capellini, che da buona posizione spedisce alto dopo respinta corta della difesa nerazzurra.