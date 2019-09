Primavera 1, Inter in rimonta sul Pescara. Inizia la caccia all'Atalanta

L'anticipo tra i neopromossi del Pescara ed i vice Campioni d'Italia in carica dell'Inter, che ha visto i nerazzurri vincere in rimonta con il risultato di 3-2 (reti di Oristanio, capitan Schirò e Fonseca), è stato il miglior preludio possibile alla 1ª giornata del Campionato Primavera 1 che, quest'oggi, vedrà scendere in campo, oltre al Cagliari di Max Canzi contro il Genoa di "mister Triplete" Luca Chiappino, le formazioni Under 19 dell'Atalanta (detentori del titolo), della Juventus e del Napoli - rispettivamente contro i pari categoria della Sampdoria, dell'Empoli e del Torino -, le quali, insieme ai ragazzi di Armando Madonna precedentemente citati, inizieranno il loro cammino europeo in Youth League a partire dalla prossima settimana.

Chiudono il quadro degli incontri in programma questo turno i posticipi domenicali, che vedranno le neopromosse Bologna e Lazio sfidare Fiorentina e Sassuolo fuori casa, ed il posticipo del lunedì, dove la Roma del veterano Alberto De Rossi (alla guida della Primavera giallorossa dal 2004) ospiterà il Chievo di Mandelli che, in estate, è stato artefice di una sorta di "svecchiamento" della rosa promuovendo numerosi classe 2002 oltreché un 2003 sotto età (Bontempi).

Campionato Primavera 1 TIM Trofeo "Giacinto Facchetti" 2019/2020

Girone Unico

1ª Giornata

Venerdì 13 Settembre

Ore 14:00 - Pescara-Inter 2-3

Sabato 14 Settembre

Ore 11:00 - Napoli-Torino

Ore 13:00 - Juventus-Empoli

Ore 15:00 - Cagliari-Genoa

Ore 17:00 - Sampdoria-Atalanta

Domenica 15 Settembre

Ore 11:00 - Sassuolo-Lazio

Ore 17:00 - Fiorentina-Bologna

Lunedì 16 Settembre

Ore 15:00 - Roma-Chievo Verona

Classifica: Inter 3, Atalanta 0, Bologna 0, Cagliari 0, Chievo Verona 0, Empoli 0, Fiorentina 0, Genoa 0, Juventus 0, Lazio 0, Napoli 0, Roma 0, Sampdoria 0, Sassuolo 0, Torino 0, Pescara 0