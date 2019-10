Primavera 1, Juve ancora ko. Big match tra Genoa ed Inter

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La 5ª giornata del Campionato Primavera 1, apertasi con la vittoria casalinga per 3-1 del Pescara sulla Juventus (quarta sconfitta consecutiva per i bianconeri di Lamberto Zauli) e con il successo esterno per 2-0 dell'Atalanta sulla Lazio (quinta vittoria di fila per i nerazzurri di Massimiliano Brambilla), vedrà l'Inter del tecnico Armando Madonna impegnata in trasferta contro il Genoa di "mister triplete" Luca Chiappino in una sfida d'alta classifica che mette di fronte seconda e terza forza del girone.

In chiave play-off, dove nei posticipi domenicali la Fiorentina ospiterà il Chievo (ancora a 0 punti) ed il Cagliari farà visita al Torino, il Napoli di Roberto Baronio, che non vince dal 14 settembre (Napoli-Torino 1-0), sfida la Roma di Alberto De Rossi nel derby del Sole mentre la Sampdoria di Cottafava farà visita al Bologna di Emanuele Troise,

Il quadro degli incontri di giornata, infine, si conclude con il posticipo del lunedì tra il Sassuolo di Paolo Mandelli e l'Empoli di Antonio Buscè dove sia i neroverdi che gli azzurri inseguono la prima vittoria in campionato.

Campionato Primavera 1 TIM 2019/2020

Girone Unico

5ª Giornata

Venerdì 18 Ottobre 2019

Ore 14:00 - Pescara-Juventus 3-1

Ore 16:00 - Lazio-Atalanta 0-2

Sabato 19 Ottobre 2019

Ore 11:00 - Genoa-Inter

Ore 13:00 - Napoli-Roma

Ore 15:00 - Bologna-Sampdoria

Domenica 20 Ottobre 2019

Ore 10:00 - Torino-Cagliari

Ore 17:00 - Fiorentina-Chievo Verona

Lunedì 21 Ottobre 2019

Ore 15:00 - Sassuolo-Empoli

Classifica: Atalanta 15, Inter 12, Genoa 10, Cagliari 10, Fiorentina 7, Lazio 7, Roma 6, Pescara 6, Sampdoria 6, Bologna 6, Napoli 4, Torino 4, Juventus 3, Empoli 2, Chievo Verona 0, Sassuolo 0.