Primavera 1, la Fiorentina vola in finale. Atalanta battuta 2-0

Per la seconda volta di fila, sarà la Fiorentina a giocarsi il titolo di campione d'Italia della categoria Primavera, sabato prossimo, al Mapei Stadium di Reggio Emilia. A Sassuolo quest'oggi i viola hanno avuto la meglio sull'Atalanta in una gara ben giocata, che ha visto i toscani premiati per la migliore inicisività sotto rete a dispetto del miglior palleggio messo in mostra dai bergamaschi.

Inizia meglio l'Atalanta, che però non riesce a impensierire Cerofolini nonostante un paio di conclusioni da buona posizione, che terminano però lente dalle parti del numero 22 viola. Gori fa le prove del gol del vantaggio andando a cogliere la traversa su cross da angolo dopo dieci minuti e all'affondo successivo, ecco l'1-0: Sottil ruba palla ad uno svagato Zortea, si invola a sinistra e serve al centravanti un pallone facile facile da insaccare. Nell'Atalanta ci provano Kulusevski e Latte Lath, ma con scarsa pericolosità. Bigica arretra ulteriormente la squadra per lasciare zero possibilità di contropiede agli orobici, che vanno negli spogliatoi sotto e frustrati dall'incapacità di creare nell'area avversaria.

Nella ripresa l'Atalanta riprende da dove aveva iniziato: tirando da fuori, con pericolosità piuttosto moderata. La grande occasione per il pareggio capita a Colpani, su imbucata di Melegoni, ma Cerofolini è ancora una volta super. Con il passare dei minuti la spinta nerazzurra si fa sempre più deboli e in contropiede, la Fiorentina può far 2-0. Il grande protagonista è Meli, che fa fuori l'avversario, crossa forte in mezzo dove Diakhaté in spaccata insacca. I cambi della Dea non cambiano l'andamento della gara, che si conclude con l'accesso in finale della Fiorentina, la quale ripete l'impresa dell'anno passato.