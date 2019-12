Primavera 1, la Lazio ospita l'Inter. Derby tra Juventus e Torino

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nell'11ª giornata del Campionato Primavera 1, che prenderà il via alle ore 11:00 con un affascinante Lazio-Inter, la Juventus del tecnico Lamberto Zauli, reduce da quattro risultati utili consecutivi (1 pareggio e 3 vittorie di fila), affronta il Torino del tecnico Marco Sesia nel derby della Mole.

Nel pomeriggio, invece, la capolista Atalanta, ancora imbattuta (9 vittorie ed 1 pareggio), ospita il Chievo mentre il Genoa di Flavio Junior Bianchi (6 reti in 6 partite per l'attaccante classe 2000) farà gli onori di casa al fanalino di coda Napoli, che non vince in campionato dalla 1ª giornata (Napoli-Torino 1-0, 14 settembre 2019). Chiude il quadro degli incontri del sabato pomeriggio il Sassuolo di Francesco Turrini che, tra le mura amiche del "Ricci", sfida la Fiorentina di Emiliano Bigica, a secco di vittorie dal 28 settembre (Fiorentina-Roma 3-0), mentre, nella giornata di domenica, l'Empoli di Antonio Buscè insegue la terza vittoria consecutiva contro la Roma di Alberto De Rossi ed il Cagliari del bomber Luca Gagliano (7 reti in 10 partite per l'attaccante classe 2000) cerca il quarto successo di fila contro la Samp. Dulcis in fundo, il Pescara di Fabian Pavone (6 reti in 7 presenze per l'attaccante classe 2000) proverà a mettere i bastoni fra le ruote al Bologna del capocannoniere del campionato Musa Juwara (7 reti in 8 partite per l'attaccante classe 2001).

Campionato Primavera 1 TIM 2019/2020

Girone Unico

11ª Giornata

Sabato 7 Dicembre

Ore 11:00 - Lazio-Inter

Ore 13:00 - Juventus-Torino

Ore 14:30 - Atalanta-Chievo Verona

Ore 14:30 - Genoa-Napoli

Ore 17:00 - Sassuolo-Fiorentina

Domenica 8 Dicembre

Ore 10:00 - Empoli-Roma

Ore 12:00 - Cagliari-Sampdoria

Lunedì 9 Dicembre

Ore 14:30 - Pescara-Bologna

Classifica: Atalanta 28, Cagliari 25, Genoa 20, Inter* 19, Roma 19, Juventus 16, Bologna 15, Empoli 12, Torino 11, Fiorentina 10, Sassuolo 10, Lazio 10, Sampdoria* 9, Chievo Verona 8, Pescara 7, Napoli 6.

*una partita in meno.