Primavera 1, la Lazio stende l'Empoli. Occhi su Cagliari-Juventus

La 18ª giornata del Campionato Primavera, che ha visto la Lazio di Menichini imporsi 3-1 in trasferta contro l'Empoli nell'anticipo del venerdì, mette a confronto, alle ore 11:00, la Roma di Alberto De Rossi e la Fiorentina di Emiliano Bigica, entrambe impegnate in settimana nelle semifinali della Primavera TIM Cup (i giallorossi hanno perso 2-0 fuori casa contro l'Hellas, formazione militante in Primavera 2, mentre i viola hanno pareggiato 1-1 in casa contro la Juventus).

Il sabato targato "Primavera" prosegue, poi, con il Chievo di Paolo Mandelli, fanalino di coda, che ospita il Bologna di Emanuele Troise mentre l'Inter di Armando Madonna cerca il 5° risultato utile consecutivo contro il Napoli di Giuseppe Angelini, attualmente al penultimo posto in classifica (12 punti come il Chievo ma con una differenza reti miglior: -8 gli azzurri, -13 i gialloblù). La programmazione odierna, infine, vede l'Atalanta di Massimo Brambilla, capolista del girone unico, sfidare il Sassuolo di Francesco Turrini, che insegue l'8° risultato utile consecutivo (4 pareggi consecutivi e 3 vittorie consecutivi finora), mentre la Sampdoria di Marcello Cottafava, anch'essa a caccia dell'8° risultato utile consecutivo (4 pareggi e 3 vittorie anche per i blucerchiati), farà gli onori di casa al Pescara di Antonio Di Battista, subentrato due turni fa a Nicola Legrottaglie promosso in Prima Squadra.

Il quadro della 18ª giornata terminerà, invece, con i positicipi domenicali Cagliari-Juventus (rossoblù in striscia positiva da 4 partite) e Torino-Genoa (i granata, qualora vincessero, aggancierebbero proprio i rossoblù a 24 punti avvicinandosi alla zona ply-off).

Campionato Primavera 1 TIM 2019/2020

Girone Unico

18ª Giornata

Venerdì 7 Febbraio 2020

Ore 14:30 - Empoli-Lazio 1-3

Sabato 8 Febbraio 2020

Ore 11:00 - Roma-Fiorentina

Ore 13:00 - Chievo-Bologna

Ore 13:00 - Inter-Napoli

Ore 14:30 - Atalanta-Sassuolo

Ore 14:30 - Sampdoria-Pescara

Domenica 9 Febbraio 2020

Ore 10:00 - Cagliari-Juventus

Ore 12:00 - Torino-Genoa

Classifica: Atalanta 42, Cagliari 38, Inter 31, Juventus 30, Roma 27, Genoa 24, Sampdoria 24, Sassuolo 23, Lazio 23, Empoli 23, Torino 21, Bologna 19, Fiorentina 18, Pescara 15, Napoli 12, Chievo 12.