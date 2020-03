Primavera 1, la Viola batte il Napoli. Big match tra Roma ed Inter

vedi letture

La 22ª giornata del Campionato Primavera 1, apertasi con il successo casalingo 2-1 della Fiorentina di Emiliano Bigica contro il Napoli di Giuseppe Angelini nell'anticipo del venerdì, vedrà l'Inter di Armando Madonna, in serie positiva da cinque turni consecutivi (3 vittorie e 2 pareggi), far visita alla Roma di Alberto De Rossi mentre il Pescara di Antonio Di Battista, reduce da quattro sconfitte consecutive, farà gli onori di casa al Sassuolo di Francesaco Turrini.

I posticipi domenicali, invece, mettono a confronto la Juventus del tecnico Lamberto Zauli, in striscia positiva da quattro partite (2 vittorie e 2 pareggi), con il Genoa del tecnico Luca Chiappino prima che la Sampdoria di Marcello Cottafava, tra le mura amiche del "Garrone" di Bogliasco, cerchi l'undicesimo risultato utile consecutivo (6 vittorie e 4 pareggi) contro l'Empoli di Antonio Buscè.

Infine, rinviate a data da destinarsi a causa dell'emergenza epidemiologica legata al Coronavirus, come recita il Comunicato Ufficiale n°196 del 2 marzo emanato dalla Lega Serie A, le seguenti partite: Atalanta-Cagliari, Chievo Verona-Lazio e Bologna-Torino.

Campionato Primavera 1 TIM 2019/2020

Girone Unico

22ª Giornata

Venerdì 6 Marzo 2020

Ore 15:00 - Fiorentina-Napoli 2-1

Sabato 7 Marzo 2020

Ore 13:00 - Roma-Inter

Ore 14:30 - Pescara-Sassuolo

Domenica 8 Marzo 2020

Ore 12:00 - Juventus-Genoa

Ore 14:30 - Sampdoria-Empoli

Rinviate a data da destinarsi (CU n°196 del 2 marzo Lega Serie A)

Atalanta-Cagliari

Chievo Verona-Lazio

Bologna-Torino

Classifica: Atalanta* 48, Cagliari 45, Inter 38, Juventus 35, Roma 31, Sampdoria 31, Genoa 28, Empoli 27, Bologna 25, Fiorentina 24, Sassuolo 24, Lazio* 24, Torino 22, Pescara 15, Napoli** 13, Chievo Verona 12*.

*una partita in meno.

**una partita in più.

NB: le partite della 22ª giornata del Campionato Primavera 1, come da disposizioni governative, saranno disputate a porte chiuse.