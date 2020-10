Primavera 1, sei rinvii per il COVID-19. Domani big match tra Juventus e Roma

La 6ª giornata del girone unico del Campionato Primavera 1, iniziata con il successo esterno della Lazio ai danni della Fiorentina nell'anticipo del venerdì grazie alla rete di Shehu ed alla doppietta di Raúl Moro, registra ben sei partite rinviate a data da destinarsi a causa di casi di positività al COVID-19.

Infatti, dopo Milan-Empoli e Torino-Ascoli (come da Comunicato Ufficiale n. 86 del 28 ottobre), si sono aggiunte prima Bologna-Atalanta e Cagliari-Genoa (come da Comunicato Ufficiale n. 87 del 29 ottobre), poi Sassuolo-Inter (come da Comunicato Ufficiale n. 90 del 30 ottobre) e, infine, Sampdoria-SPAL (come da Comunicato Ufficiale n. 91 del 30 ottobre).

L'unica partita ancora in programma, nella speranza che non si verifichino casi di positività al Coronavirus in giornata, è il big match tra la Juventus del tecnico Andrea Bonatti, 6ª in classifica con 7 punti e 2 gare da recuperare, e la Roma del tecnico Alberto De Rossi, capolista a punteggio pieno con 15 punti.

Campionato Primavera 1 TIM

Girone unico

6ª giornata

Venerdì 30 Ottobre 2020

14:30 - Fiorentina-Lazio 1-3

Domenica 1° Novembre 2020

10:00 - Juventus-Roma

Rinviate a data da destinarsi

Milan-Empoli

Torino-Ascoli

Bologna-Atalanta

Cagliari-Genoa

Sampdoria-SPAL

Classifica: Roma 15, Sassuolo* 10, Lazio 9, SPAL* 8, Bologna 8, Juventus** 7, Inter** 6, Fiorentina 6, Genoa* 4, Atalanta* 4, Empoli** 3, Milan** 3, Torino** 1, Sampdoria** 1, Cagliari* 1, Ascoli** 0.

*una partita in meno.

**due partite in meno.