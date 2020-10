Primavera, primi effetti Covid-19: rinviate le sfide Inter-Genoa e Ascoli-Juventus

La Lega Serie A ha disposto il rinvio ufficiale a data da destinarsi della gara tra Genoa e Inter valida per la quarta giornata del campionato Primavera 1 TIM. Lo rivela il sito ufficiale del Genoa: "La gara era inizialmente prevista in posticipo martedì 20 ottobre alle ore 15. Un’altra settimana senza giocare, dunque, dopo il fine settimana di stop. Per i Grifoncini l’ultimo match disputato resta quindi il derby vinto al Begato 9 Stadium. Non si tratta però di un fermo assoluto dell’attività. Molti dei ragazzi delle due formazioni giovanili di Genoa e Inter, infatti, sono stati chiamati a rimpolpare le fila delle rose a disposizione dei tecnici Maran e Conte, alle prese con l’emergenza sanitaria".

Sul sito della Lega Serie A si trova invece la notizia del rinvio di Ascoli-Juventus, altra sfida del prossimo weekend del campionato Primavera 1 TIM. Il motivo è facilmente intuibile: a causa della positività del tecnico Lamberto Zauli, la squadra bianconera è in isolamento fiduciario da ieri.