Prime a confronto: City da sogno. La Juve è terza

Con 2,63 punti a partita, è la Juventus la formazione a guidare adesso la Serie A italiana con 71 punti in 27 partite. Un bottino che può anche migliorare con il recupero della sfida contro l'Atalanta di domani. A 2,7 tondi c'è invece il Manchester City in Premier League, a 2,57 il Barcellona in Spagna, la seconda miglior prima è il PSG con 2,65 punti per gara giocata. Chiude il Bayern Monaco in Germania a 2,54 punti.

Serie A Juventus, 71 punti in 27 partite

Premier League Manchester City, 81 punti in 30 partite

Liga Barcellona, 72 punti in 28 partite

Bundesliga Bayern Monaco, 66 punti in 26 partite

Ligue 1 PSG, 77 punti in 29 partite