Prime parole per Sottil: "In testa ho solo il Cagliari, il futuro è troppo lontano"

vedi letture

Conferenza stampa di presentazione per Riccardo Sottil, neo acquisto del Cagliari arrivato dalla Fiorentina: "Dovrà essere un anno di grande crescita: mister Di Francesco ha sempre lavorato bene con i giovani, io e Zappa potremo fare bene con lui. Ho giocato da esterno offensivo, ma non ho una preferenza sulla fascia: non sarà un problema per me, sono a disposizione del mister. Il mister mi ha fatto un'ottima impressione, la sua storia parla da sola: come ho detto già tante volte, è stato fondamentale nella mia scelta per venire a Cagliari per il suo lavoro con i giovani. Penso che ci possa dare davvero tanto".

Due parole sulla Fiorentina. "La Fiorentina mi ha preso da ragazzo e mi ha portare in pianta stabile con i grandi, ma ormai è il passato. Volevo chiarire poi che sull'intervista al Corriere dello Sport, non ho usato quelle parole: non ho mai usato parole per indicare Cagliari come trampolino. Sono rimasto male perché queste parole poi sono arrivate ai tifosi, quando non le ho mai dette: in testa ho solo il Cagliari, il futuro è troppo lontano. Ho chiesto informazioni su Cagliari a Luca Pellegrini in nazionale, ma è una piazza che non ha bisogno di presentazioni".

Clicca qui per rileggere la conferenza stampa integrale!