Primi 100 giorni da presidente per Krause: "Viaggio incredibile. Grazie Parma dell'accoglienza"

Primi 100 giorni da presidente del Parma per Kyle Krause. Il numero uno gialloblu ha così commentato su Twitter: "I primi 100 giorni come proprietario del Parma sono alle spalle. Finora è stato un viaggio incredibile. Grazie a Parma per avermi accolto. Andiamo avanti fino al 2021".

First 💯 days as the owner of @1913ParmaCalcio are behind me, it's been an incredible journey so far. Thank you to Parma for welcoming me. We move forward to 2021. #ForzaParma 💛💙 pic.twitter.com/j0BzAo5hfu

— Kyle J. Krause (@Kyle_J_Krause) December 27, 2020