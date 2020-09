Primi segnali dalla Juve di Pirlo che intanto chiede l’attaccante il prima possibile

Si alza il sipario sulla Juventus di Andrea Pirlo che ieri mattina ha mostrato, per la prima volta, il suo volto. Novanta minuti d’amichevole al Training Center della Continassa contro il Novara terminati 5-0: sblocca Cristiano Ronaldo nel primo tempo, poker nella ripresa con Ramsey, Pjaca e la doppietta nei minuti finali firmata da Portanova. Prime indicazioni di formazione e di sviluppo del gioco che hanno parzialmente delineato, dopo le parole delle scorse settimane del tecnico, la strada che questa nuova Juve vuole percorrere in attesa delle risposte che anche il calciomercato dovrà, obbligatoriamente, fornire.

LE SCELTE E LO SVILUPPO - Difesa a tre con il pallone tra i piedi, scalate fino a formare una linea a quattro quando si tratta di chiudere gli spazi agli avversari. Questo è stato il punto di partenza della Juventus di ieri, partita con Danilo bloccato dietro assieme a Bonucci e Chiellini con ampiezza del campo coperta sugli esterni da Cuadrado e Alex Sandro. Proprio i compiti e la posizione di questi ultimi decisamente più aperta rispetto alla scorsa stagione e con compiti offensivi ben più chiari. A mettere in moto i due laterali sono stati spesso e volentieri i due centrali di centrocampo Rabiot e McKennie e, soprattutto l’americano, ha messo in mostra pulizia di passaggio anche nei cambi di campo in aggiunta all’aggressività utile a recuperare velocemente il possesso. E poi il terzetto davanti con Ramsey e Kulusevski alle spalle di un Ronaldo maggiormente accentrato. Scambi stretti tra CR7 e l’ex Parma, come in occasione del primo gol, e posizionamento di Ramsey che lascia intravedere quello che potrebbe essere, con l’andare avanti della stagione, il posto occupato da Kulusevski. Proprio lo svedese ha manifestato le doti di assistenza che tanto sono mancate ai bianconeri nella stagione passata. Girandola di cambi nell’intervallo con una ripresa strutturata in un 3-4-3 con minor intercambiabilità fra i protagonisti. Demiral, Rugani e De Sciglio bloccati dietro con Portanova (doppietta per lui) da un lato in mezzo al campo e Pellegrini dall’altro. Attivissimo l’ex Cagliari che in quella posizione può ritagliarsi spazi importanti nel corso della stagione grazie alla sua verve offensiva. In mezzo la coppia Arthur, perfetto in palleggio e capace di alzare il proprio raggio d’azione andando alla ricerca di filtranti, e Bentancur alla quale, con l’uscita di Ramsey, si è andato ad aggiungere il giovane Nicolussi Caviglia. Davanti libertà per Douglas Costa, splendido assist per la rete del gallese, e Marko Pjaca che, dopo il gol nella gara con l’Under 23, lascia il segno anche con il Novara.

PIRLO ASPETTA L’ATTACCANTE - Nel post gara le parole di Andrea Pirlo che lancia un messaggio diretto alla squadra mercato bianconera sul tema attaccante: “Mi serve il prima possibile, ma il mercato è lungo e ci sarà tempo”. Diktat chiaro e necessità evidente di cominciare il prima possibile a lavorare, considerata anche l’assenza per infortunio di Paulo Dybala, con un attaccante di ruolo e modellare di conseguenza il resto della squadra. C’è tempo, dice Pirlo, ma neanche tanto fa capire. Quella di ieri era un’amichevole, domenica prossima arriva la Sampdoria all’Allianz Stadium e partirà ufficialmente la corsa al decimo scudetto consecutivo.