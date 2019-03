© foto di Simone Bernabei

I giornali portoghesi dedicano ampio spazio sulle proprie prime pagine al ritorno di Cristiano Ronaldo in Nazionale dopo circa 9 mesi dall'ultima volta. CR7 è arrivato ieri in Portogallo e si è messo subito a disposizione del ct Fernando Santos. "Il ritorno più atteso", titola per esempio A Bola nel suo pezzo di spalla.