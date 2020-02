© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Torino in vantaggio grazie a Simone Verdi, al primo gol dal suo arrivo in maglia granata in estate. Palla profonda di Berenguer, clamoroso liscio di Colley che spalanca la strada alla conclusione, strozzata e col mancino, dell'ex Napoli. Al 55' Torino-Sampdoria è 1-0.