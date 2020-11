Primo gol in Champions League a 32 anni, Caicedo: "Ho lottato per vivere questi momenti"

Primo gol in Champions a 32 anni. Questa sera Felipe Caicedo ha realizzato il gol del definitivo 1-1 in Zenit San Pietroburgo-Lazio, gara valida per la terza giornata della fase a gironi di Champions League: "Sono molto contento, veramente. Significa tanto per me, da quando sono qui abbiamo lottato molto per arrivare a vivere questi momenti. E' un gol molto importante perché ci consegna un pareggio su un campo difficile".

A Torino il gol vittoria, oggi quello del pareggio.

"Sono contento, così aiuto tanto la squadra. Bisogna continuare, è un momento importante per me e ne devo approfittare".

La Lazio lo passa il turno?

"Secondo me se andiamo avanti come stasera sì, dopo il gol subito la squadra ha reagito bene. Questa è la strada giusta, se facciamo una gara come quella dell'Olimpico col Borussia abbiamo molte possibilità. Dobbiamo andare avanti così e stringere i denti".