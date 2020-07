Primo gol in questa Serie A di Amrabat, 32esimo di Immobile: al 45esimo Hellas-Lazio 1-1

Hellas Verona e Lazio sono sul risultato di 1-1 al Bentegodi. In una sfida valida per la 36esima giornata di Serie A, la squadra di Simone Inzaghi è rientrata negli spogliatoi in partirà grazie al rigore in extremis trasformato da Ciro Immobile, che col suo 32esimo gol in questo campionato ha pareggiato i conti dopo un altro penalty trasformato, quello di Sofyan Amrabat.

Ritmi piuttosto compassati nella prima frazione, anche se fino al gol che ha sbloccato la partita meglio gli ospiti. Discrete le trame di gioco orchestrate da Luis Alberto, Correa e Immobile, che al 14esimo con un tiro dai 25 metri non ha centrato di pochissimo lo specchio della porta. La squadra biancoceleste ha sfiorato il vantaggio anche poco dopo la mezz'ora con una conclusione di Milinkovic-Savic, ma al 35esimo è arrivato l'episodio che ha sbloccato la prima frazione a favore dei padroni di casa: ingenuità in area di Luiz Felipe, che ha temporeggiato troppo, s'è fatto rubare il tempo da Zaccagni e poi ha sgambettato lo stesso trequartista dell'Hellas, bravo a conquistarsi il penalty. Dal dischetto, perfetta l'esecuzione di Amrabat che ha spiazzato Strakosha e ha trovato il suo primo gol in Serie A.

Nel secondo dei tre minuti di recupero la Lazio ha però trovato il gol del pari: intervento falloso di Lazovic su Immobile e rigore giustamente concesso dal direttore di gara (dopo una lunga revisione del VAR). Dal dischetto lo stesso capocannoniere della Serie A, che non ha sbagliato e ha ulteriormente allungato su CR7: al 45esimo è 1-1.

