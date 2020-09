Primo assaggio rossonero di Brahim Diaz ieri contro il Monza: "Ciao San Siro, è solo l'inizio"

Primo assaggio di Milan per Brahim Diaz. L'attaccante rossonero ieri sera contro il Monza ha disputato i suoi primi 20 minuti di gioco con la sua nuova maglia. "Ciao San Siro. È solo l'inizio", il messaggio su Instagram del giovane talento arrivato in prestito secco dal Real Madrid. Per la cronaca, vittoria per 4-1 del 'Diavolo' in amichevole.