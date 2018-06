Primo ko per Mancini da ct. La Francia ci è superiore, 3-1 per i transalpini

© foto di www.imagephotoagency.it

All'Allianz Riviera la Francia dimostra la sua netta superiorità sull'Italia vincendo per 3-1. Umtiti (8') e un rigore di Griezmann (29') nel primo tempo portano i transalpini in doppio vantaggio; Bonucci (36') , sfruttando una punizione di Balotelli mal respinta da Lloris, accorcia le distanze. Nella ripresa un capolavoro di Dembélé (63') chiude il discorso. Si tratta del primo ko per Roberto Mancini da commissario tecnico della Nazionale, dopo il successo nell'esordio di quattro giorni fa contro l'Arabia Saudita.