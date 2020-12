Primo tempo avaro di emozioni al Tardini. Parma-Benevento 0-0 al 45'

Si è da poco concluso il primo tempo di Parma-Benevento. Al termine dei primi 45 minuti il risultato è ancora inchiodato sullo 0-0.

Le scelte iniziali - Mister Liverani è costretto a rinunciare a Kucka, fermato da una forte contusione ai muscoli posteriori della gamba sinistra rimediata nella seduta di allenamento di ieri. Al suo posto spazio ad Hernani dal primo minuto. Tante assenze, soprattutto in mezzo al campo, per l'allenatore giallorosso Filippo Inzaghi, che schiera un 4-4-2 ultra offensivo, con Caprari e Lapadula davanti, e Insigne e Improta impiegati come esterni alti.

Gervinho spara alle stelle la prima palla-gol - La partita, come da pronostico, è equilibrata. Le due squadra si studiano a centrocampo e nei primi 15 minuti non ci sono vere e proprie occasioni. La prima palla gol è sui piedi di Gervinho, al termine di una bellissima azione da parte dei Ducali. L'ivoriano, liberato in area da Cornelius, calcia al volo da ottima posizione, ma impatta malissimo il pallone che schizza alle stelle.

Fase di studio, occasione per Kurtic - La partita offre poco spettacolo, le due squadre lottano in mezzo al campo e si affidando a giocate sporadiche. Come quella di Kurtic alla mezz'ora: lo sloveno prende la mira e calcia dal limite dell'area, ma la sua conclusione viene deviata in corner da Tuia.

Ci prova Lapadula - Si fa vedere anche il Benevento in avanti e lo fa con il suo bomber, Gianluca Lapadula. L'attaccante delle Streghe calcia a giro con il mancino, ma la palla non prende lo specchio della porta. È l'ultima occasione di un primo tempo avaro di emozioni.