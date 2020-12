Primo tempo divertente a Cagliari: rossoblù avanti sull'Udinese al 45' grazie a Lykogiannis

Il Cagliari cercava il riscatto, l'Udinese la continuità. Con queste premesse si può spiegare meglio il primo tempo della "Sardegna Arena", frizzante e avvincente, con occasioni da entrambe le parti ed emozioni costanti. Ad avere la meglio, almeno finora, è la squadra di casa grazie alla rete su punizione segnata al 27' da Lykogiannis.

Parola d'ordine: intensità - Partono forte, fortissimo gli ospiti, che al 3' hanno già la prima occasione della partita con Pussetto murato in area da Cragno. Al 13' è Deulofeu a provarci, ma il suo destro a giro non inquadra la porta. Il Cagliari non sta certo a guardare e risponde con una conclusione potente di Marin al 21', ma soprattutto col capolavoro balistico del greco Lykogiannis, bravo a disegnare una traiettoria imparabile su punizione al 27'. I ritmi del match sono frenetici e le due squadre si allungano spesso con capovolgimenti di fronte continui. L'Udinese reagisce e si rende pericolosa con un tiro di Bonifazi, che dal limite dell'area si procura l'ennesimo contropiede bianconero al 33', ma l'ultima conclusione in porta è ancora dei padroni di casa e porta la firma di Sottil. Gara divertente e ancora apertissima a Cagliari, dove non c'è stato il tempo di annoiarsi e l'equilibrio l'ha fatta sicuramente da padrone assoluto.